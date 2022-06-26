Vatandaşlar soluğu ayakkabı tamircilerinde aldı!

Ekonomideki dalgalanmalar, alım gücünün düşmesi, bazı sektörleri durma noktasına getirirken bazı meslek gruplarına olan ilgiyi arttırdı. Bunlardan biri de ayakkabı tamirciliği.

Artan ayakkabı fiyatları karşısında vatandaş eski ayakkabılarını tamir etmeyi tercih ediyor.

Vatandaşın bu tercihi, ayakkabı tamircilerine olan ilgiyi de arttırdı.