Yaban keçisi avlayan 3 kişiye 83 bin lira ceza
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan yaban keçisini avlayan 3 kişiye 83 bin 331 lira ceza uygulandı.
YAŞAM 16.12.2020, 12:01 16.12.2020, 12:03
Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki Süleyman Uşağı köyünde, ölü yaban keçisi bulan vatandaşlar, durumu jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şube Müdürlüğüne haver verdi.
Ekipler, yaban keçisi avlayan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Erzincan'da yakalanan 3 kişiye, Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 27 bin 777'şer lira olmak üzere, toplam 83 bin 331 lira ceza kesildi.
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