Yangınlar, adaçayı ve keçiboynuzu üretimini olumsuz etkiledi
Bu yıl Antalya’da meydana gelen yangınlar, adaçayı ve keçiboynuzu üretimini olumsuz etkiledi.
YAŞAM 07.12.2021, 15:35
Aktarcılar, Özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmek, gripten ve soğuk algınlığından korunmak isteyen vatandaşların tercih ettiği bu bitkisel ürünlerin tedarikinde sıkıntı çekiyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aktar Kemal Semerci, “adaçayının ve keçiboynuzunun fazla olmaması fiyatlara yansıdı” dedi.
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