Yaz Kur’an kursları başladı

Diyanet İşleri Başkanlığınca Bu Yıl 90 Bini Aşkın Cami İle Uygun Mekânlarda Düzenlenecek Olan Yaz Kur'an Kurslarına İlgi Oldukça Yoğun.

Çocuklarını Yaz Kur'an Kurslarına Göndermek İsteyen Anne Babalar İçin Başvurular, Cami, Kurs Veya İl/İlçe Müftülüklerinde 4 Temmuz'a Kadar Yapılabilecek.

Yurt Genelinde 27 Haziran Pazartesi Başlayan Kur'an Kursları 26 Ağustos Cuma Günü Sona Erecek.

Konu İle İlgili Aksu Habere Açıklamalarda Bulunan İl Müftü Vekili Cafer Kılınç Bu Kursların Çok Büyük Bir Öneme Sahip Olduğunu İfade Etti.