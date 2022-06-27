Yaz Kur’an kursları başladı
Her Sene Yaz Mevsiminde Milyonlarca Çocuğun Kur'an-I Kerim Ve Dini Bilgileri Öğrendiği Yaz Kur'an Kursları Bu Senede Başladı.
YAŞAM 27.06.2022, 15:08
Diyanet İşleri Başkanlığınca Bu Yıl 90 Bini Aşkın Cami İle Uygun Mekânlarda Düzenlenecek Olan Yaz Kur'an Kurslarına İlgi Oldukça Yoğun.
Çocuklarını Yaz Kur'an Kurslarına Göndermek İsteyen Anne Babalar İçin Başvurular, Cami, Kurs Veya İl/İlçe Müftülüklerinde 4 Temmuz'a Kadar Yapılabilecek.
Yurt Genelinde 27 Haziran Pazartesi Başlayan Kur'an Kursları 26 Ağustos Cuma Günü Sona Erecek.
Konu İle İlgili Aksu Habere Açıklamalarda Bulunan İl Müftü Vekili Cafer Kılınç Bu Kursların Çok Büyük Bir Öneme Sahip Olduğunu İfade Etti.
Namaz Vakti 27 Haziran 2022
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Puan Durumu
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|P
|1. Trabzonspor
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|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
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|38
|53
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|38
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|38
|47
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|38
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|38
|45
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|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31