Görüntülerde iş yerinde bulunan elma dolu kasaların sarsılarak yıkıldığı ve depremi hisseden esnafın kaçtığı görülüyor.

Esnaf Zeki Besni, AA muhabirine, mesleği gereği çok erken saatte işe geldiğini söyledi.

Sarsıntının ardından panikle dışarıya çıktığını dile getiren Besni, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Depremin etkisiyle iş yerinde hasar oluştuğunu ifade eden Besni, "Deprem çok uzun sürdü. Gökyüzü bir anda değişti. Yıkılan binaların seslerini duyuyordum. İş yerimde 1100-1200 kasa elmam vardı, depremden dolayı kasaların bir bölümü devrildi. Düşenleri elma suyu fabrikasına gönderdim. Diğerlerini de ihtiyacı olanlara dağıttık." diye konuştu.