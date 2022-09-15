Stark Arena'daki günün son müsabakasında rakibini 6-0 mağlup eden milli güreşçi, kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğunu elde etti. Yasemin, Fransa'nın başkenti Paris'te 2017'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmıştı.

İkinci kez dünya şampiyonu olan milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, "Türk kadınının gücünü göstermeye çalışıyorum." dedi.Sırbistan'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda Türkiye'yi temsil eden Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazandı.

Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonun beşinci gününde Yasemin, finalde Mısırlı güreşçi Samar Hamza ile karşılaştı.

Stark Arena'daki günün son müsabakasında rakibini 6-0 mağlup eden milli güreşçi, kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğunu elde etti. Yasemin, Fransa'nın başkenti Paris'te 2017'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmıştı.

İkinci kez dünya şampiyonu olan milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, "Türk kadınının gücünü göstermeye çalışıyorum." dedi.