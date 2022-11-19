Kenya'da yaşayan 99 yaşındaki Priscilla Sitienei eğitim hayatına geç başladı.

İngiliz işgali altında dünyaya gelen Sitienei, ülkesinin bağımsızlık mücadelesine de tanıklık etmişti.

"Eğitim almayan kadınlarla tavuklar arasında fark yok"

Yaşlı kadın, geçtiğimiz yıl UNESCO'ya verdiği röportajda, yaşadığı bölgede genç annelerin okula dönmesini istediğini dile getirmişti.

Kenyalı kadın okula gitmeyen, eğitim almayan kadınlarla tavuklar arasında herhangi bir fark olmadığını da söylemişti.

92 yaşında okuma yazma öğrendi

Bunun üzerine Sitienei ilkokula başlamış ve 12 yaşındaki sınıf arkadaşlarıyla eğitim almaya başlamıştı.

Çevresi tarafından 'Gogo' (Büyükanne) olarak tanınan kadın, çocukluğunda öğrenemediği okuma yazmayı 92 yaşında başardığını da açıklamıştı.

Hayatı film oldu

Sitinei'nin hikayesi, filmlere dahi konu oldu.

Fransız yapımı 'Gogo' isimli filme ilham veren Kenyalı kadın, Fransa'ya giderek Brigitte Macron ile tanışma imkanı bulmuştu.

Birleşmiş Milletler’in kültür ve eğitim birimi UNESCO, hayat hikayesini beğendiği kadını kutlamıştı.