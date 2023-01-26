Hatay’ın Samandağ ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan kaza gündem olmuştu.

H.E. isimli sürücü, su dağıttığı kamyonetle geri manevra yaparken, arkada yürüyen 77 yaşındaki Şakra Irmak'ı ezdi.

Kamyonetin altında sürüklenen yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken sürücü ise savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Serbest bırakıldı

Mahkeme de, H.E.'nin kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunmaması, suçun taksirle işlenmiş olması nedeniyle tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Kaza anı görüntülerini izleyen savcılığın ikinci kez tutuklama talebi de hakimlik tarafından kabul edilmedi.

Yaşananların ardından açıklamada bulunan aile fertlerinden Aydın Irmak, karara tepki gösterdi.

"Sürücünün yalan beyanda bulunması bizim içimizi daha çok acıttı"

Annesinin kazada yaşamını yitirdiğini belirten Aydın Irmak, şu ifadeleri kullandı:

Biz bunu trafik kazası olarak görmüyoruz, cinayet gibi bir kaza olarak görüyoruz. Çünkü Samandağ’ da yerel su dağıtım şirketinin araçlarının hepsi eski ve hiç birinde park sensörü, arka uyarıcı ve kapalı kasa olduğundan kaynaklı arka kamerası yok. Güvenlik kamerası görüntüsünde annemin kör noktada olmadığını gördük ama sürücü kör noktada olduğunu ve görmediğini söyledi. Sürücünün yalan beyanda bulunması bizim içimizi daha çok acıttı. Sürücü uyarı sinyali ve korna çaldığını söyledi ama güvenlik kameraları sesli görüntü aldığı için yalan söylediği ortaya çıktı.

"Bizim canımız yandı başkalarının canı yanmasın"

Olayda sürücünün 15 saat nezarette kalıp serbest kaldığına değinen Irmak, sözlerine şöyle devam etti: