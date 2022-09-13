Adana'nın Sarıçam ilçesinde korkunç bir olay yaşandı...

Mahalelli tarafından beslenen 3 aylık sokak köpeği, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından tüfekle vuruldu.

Çevredekiler tarafından fark edilen köpeğin hareketsiz bir şekilde yattığı görüldü.

Kimliği tespit edildi

Bunun üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunulmasının ardından bölgedeki güvenlik kameraları incelendi.

Görüntülerde saldırganın A.Ü. olduğu tespit edilirken, belden yukarısı üstsüz olan şahsın bölgede bir süre yürüdükten sonra tüfeğini doğrulttuğu yavru köpeği vurduğu görüldü.

Kısa sürede yakalanan şahıs, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"Amacım korkutmaktı"

Hakkında adli işlem başlatılan A.Ü.’nün ifadesinde, “Tavuklarıma saldırdıkları için rastgele ateş açtım. Amacım korkutmaktı. Saçmaların isabet etmesi sonucu köpek öldü.” dediği öğrenildi.

Olay anına ait görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşan hayvanseverler, şahsın tutuklanıp cezalandırılmasını istedi.

"Bunun mutlaka bir karşılığı olması lazım"

Hayvanların Yaşam Hakları Federasyonu (UHAFED) Başkanı Metin Yıldırım, “Görüntüler sonrası hayvanseverler camiasında büyük bir tepki oluştu. Biz de federasyon olarak suç duyurusunda bulunduk. Bu caniliktir. Bu insan çocuğa da kadına da herkese zarar verebilir. Acilen bu şahsın yargı önüne çıkarılmasını, cezalandırılmasını istiyoruz. Hayvana kötü muamele, şiddet fiilleri hapis cezasıyla karşılığını bulmalıdır. Tüylerim diken diken oldu.

İnsana yapılan şiddet ile hayvana yapılan arasında fark görmüyorum. Bunlar masum. Üstelik meskun mahal içerisinde, evlerin arasında tüfekle ateş açıyor. Bunun mutlaka bir karşılığı olması lazım. Hayvanlara Şiddet Yasası’na göre 3 yıla kadar hapis cezası var. Tutuklanıp en azından cezaevine girmesi lazım yoksa hayvana karşı şiddetin devam edeceğini ve kötü örnek olacağını düşünüyorum.” dedi.