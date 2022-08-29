Büyükşehir Belediyesi Yaz Konserleri kapsamında kente gelen Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’a ünlü sanatçı Yavuz Bingöl bir sürpriz gerçekleştirdi.

Ünlü Sanatçı Yavuz Bingöl Sözleri Grup Başkanvekili Ünal’a ait olan bir türküyü ilk kez yaz konserleri Kapsamında Kahramanmaraş halkına seslendirdi.

Konser sonrası Aksu Haber’e konuşan Grup Başkanvekili Ünal kendisi için çok güzel bir sürpriz olduğunu söyledi.

Ünlü sanatçı Bingöl ise türkünün yazılış ve besteleniş hikâyesini Aksu Haber’e paylaştı.