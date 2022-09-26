Okul Çıkışı Öğrencilerin Yoğun Olduğu Zamanda “Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın” Sloganıyla Düzenlenen Etkinlikte Vali Ömer Faruk Coşkun Ve Beraberindekiler Farkındalık Oluşturmak Amacıyla Öğrencilerle Birlikte Yaya Geçidini Kullandı.

Ardından Vali Coşkun Ve Beraberindekiler Araç Kullanıcılarını Da Yayalara Duyarlı Olunması Konusunda Uyararak Onlara Broşür Ve Çeşitli Hediyeler Takdim Etti.

Program Sonunda Bir Açıklama Yapan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun Trafik Güvenliğinin Çok Önemli Olduğunu İfade Ederek Bu Tür Etkinliklerin Devam Edeceğine Dikkat Çekti.