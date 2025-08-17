Onikişubat ve Dulkadiroğlu İlçe Müftülükleri tarafından açılan 2025 Yılı Yaz Kur’an Kursları, düzenlenen kapanış programlarıyla sona erdi. Yaz tatili boyunca camilerde, gençlik merkezlerinde ve Kur’an kurslarında gerçekleştirilen eğitimlere çok sayıda öğrenci katıldı.

Programlarda öğrenciler, Kur’an-ı Kerim tilaveti, dualar, ilahiler, şiirler ve hadis okumaları ile hem dini bilgilerini hem de edindikleri manevi kazanımları sahneye taşıdı.

Müftülük yetkilileri, yaz Kur’an kurslarının çocuklara dinî bilgiler kazandırmanın yanı sıra ahlaki gelişimlerine de katkı sağladığını belirterek, eğitimlere destek veren cami görevlilerine, öğreticilere ve velilere teşekkür etti.