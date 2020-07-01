Yaz mevsiminin ortasında kar yağdı

YAŞAM 01.07.2020, 19:40
Yaz mevsiminin ortasında kar yağdı
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Temmuz ayında kar yağışı Süphan Dağı’nın zirvesini beyaza bürürken, bölgede sağanak yağış ise etkisini sürdürüyor.