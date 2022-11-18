Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu kapsamında çeşitli etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

Kasım ayı etkinlikleri kapsamında; konferansları, yayınları ve kitaplarıyla sadece sınav dönemindeki gençlerin değil her yaştan insanın büyük bir beğeniyle takip ettiği Gri Koç olarak bilinen Eğitimci – Yazar Gökhan Müftüoğlu, öğrencilerle bir araya geldi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Griden Beyaza Başarı’ konulu seminerde salon doldu taştı

Programın ardından Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Eğitimci – Yazar Gökhan Müftüoğlu, çok verimli bir seminerin gerçekleştiğini söyledi.