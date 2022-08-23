Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, anlamlı bir etkinliğe daha ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda, Haziran ayında hayatını kaybeden Kahramanmaraşlı Şair - Yazar Mevlâna İdris Zengin’in dostlarının katılımıyla “Mevlâna İdris’i Anma Programı” gerçekleştirilecek. 24 Ağustos Çarşamba günü Ulu Cami’de öğle namazında okunacak Mevlid – i Şerif’le başlayacak program, Acemli Cami’nde kılınacak ikindi namazının ardından Mevlana İdris’in sevdiği yerlere düzenlenecek gezi etkinliğiyle devam edecek. Anma programı çerçevesinde Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde saat 20.00’de “Dostları Mevlâna’yı Anlatıyor” temalı etkinlik de gerçekleştirilecek. Mevlâna İdris’i Anma Programı, 25 Ağustos Perşembe günü saat 11.30’da Andırın Mevlâna İdris Millet Konağı’nda gerçekleştirilecek “Dünyadan Geçen Bir Güzel: Mevlâna İdris” temalı etkinlikle noktalanacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Mevlâna İdris’i Anma Programı’na tüm Kahramanmaraşlıların davetli olduğu belirtildi.