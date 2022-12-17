Büyükşehir belediyesi tarafından kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen Sözün İmkânı programının konuğu Yazar Yasin Pişgin oldu. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe edebiyatseverler yoğun ilgi gösterdi. Yazar Saadettin Acar’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen konferansta Yazar Pişgin, ‘Hazreti Peygamber, Sohbet ve Sahabeler’ konusunu ele aldı. Etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirten katılımcılar, Büyükşehir Belediyesi’ne ve Yazar Yasin Pişgin’e teşekkür etti.

İslam Medeniyeti, İnsan Medeniyetidir

Programda konuşan Yazar Pişgin, “Peygamber efendimizden önceki medeniyetlere baktığımızda büyük binalar, abidevi yapılar görüyoruz. Ancak peygamber efendimizin medeniyet merkezi Medine’ye baktığımızda iki katlı bir ev bile görmekte zorlanıyoruz. Çünkü peygamberimiz bütün emeğini, çabasını, yatırımını insana yapmıştır. Aslında İslam medeniyeti, insan medeniyeti olarak aktı ve İslam da çağlar boyunca insaniyeti temsil etti. Belki de bu peygamber efendimizin insanlığa en büyük armağanıydı. Peygamber efendimizden sonra insan merkezli hayat tarzı hiç akamete uğramadan devam etti” ifadelerini kullandı.

Peygamberimiz Bir Güneştir

Konuşmasında sahabe kavramına değinen Pişgin, “Dinimizde en önemli kavramlardan bir tanesi de sahabedir. Sahabe, peygamber efendimizin terbiyesiyle, onun gözetiminde yetişmiş imanlı nesli ifade ediyor. Peygamberimiz ashabın içerisindedir. Peygamber efendimizin sohbetinin etrafındaki insanlarla sosyolojik bir ilişkisi vardır. Peygamberimiz bir güneştir. Ashab-ı Kiram’ın üstünlüğü de doğrudan o güneşten aldıkları ışıktan kaynaklanıyor. Güneş ışıtır. Hazreti peygambere yaklaşmak insanın gözünün nurunu açar. Hakla batılın, zehirle şifanın arasındaki farkı insana gösterir. Sahabeler, peygamberimizden sadece bilgi değil görgü, aşk ve mefkûre de aldılar” dedi.