Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu kapsamında Kasım ayı boyunca konserden tiyatro gösterisine, söyleşiden panele, konferansa çeşitli programları vatandaşlarla buluşturmaya devam edecek. Etkinlik takvimi kapsamında 12 Kasım Cumartesi günü Aile Danışmanı – Yazar Hatice Kübra Tongar’ın katılımıyla ‘İyileşen Evliliğim’ temalı konferans düzenlenecek. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik, saat 13.30’da başlayacak. Bağırmayan Anneler adlı kitabıyla yüz binlerce anneye ulaşan ve Çeyiz, Bu Benim Bedenim, Başımın Üstünde Yerin Var, Toz, Bağlanma Günlüğü gibi eserleriyle birçok kişinin hayatına dokunan Hatice Kübra Tongar; mutlu evlilikler, aile kavramı, ailenin çocukların pedagojik gelişimine etkisi, çocuk eğitimi gibi pek çok konuyu farklı perspektiften ele alacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliğe tüm Kahramanmaraşlıların davetli olduğu belirtildi.