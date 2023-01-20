Binicilik, Kayak, Snowboard Ve Kızağın Yanı Sıra Atv Ve Atlı Safari Gibi Kış Etkinlikleriyle Misafirlerine Unutulmaz Kış Tatili Yaşatan Yedikuyular, Bungalov Evleriyle Hem Yerli Hem De Yabancı Turistleri Ağırlıyor.

Bu Kapsamda Yılda Yaklaşık Yüzbinlerce Ziyaretçinin Ağırlandığı Yedikuyular Da Mevsimin İlk Karının Düşmesiyle Birlikte Birbirinden Güzel Sosyal Aktivitelerde Yurt İçi Ve Dışından Gelen Misafirlerin Beğenisine Sunuluyor.

Sezonun Başlamasıyla Birlikte Yedikuylar Kayak Merkezi İçerisinde Yer Alan Bungalov Evler Yerli Ve Yabancı Turistleri Ağırlamaya Devam Ediyor.

Sosyal Etkinlikler Dolayısıyla 22 Ocak Pazar Akşamı Ünlü Sanatçı Savaş Korkmaz Da Yedikuyular Kayak Merkezinde Sevilen Eserlerini Kayak Merkezi Ziyaretçileri İçin Seslendirecek.

Ayrıca Kayak Merkezine Gelen Yerli Ve Yabancı Ziyaretçiler, Bol Oksijenli Dağ Havasında Kayak Ve Snowboard Yapıp Kızakla Kayarak Keyifli Vakit Geçirirken Gün Sonu Yorgunluğunu Bungalov Evlerde Atıyor.

Yedikuyular Bungalov Evler İşletmecisi Kemal Eşki De Eğlenceli Bir Tatil Geçirmek İçin Yapılan Yatırımla Hayata Geçen Bungalov Evlerin Misafirlerine En Yüksek Derece De Konforu Yaşattığını İfade Etti.