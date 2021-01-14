Yedikuyular Kayak Merkezi 'beyaz örtü'ye büründü! Kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı

KAHRAMANMARAŞ 14.01.2021, 15:16
Yedikuyular Kayak Merkezi 'beyaz örtü'ye büründü! Kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı