Pist, telesiyej ve teleskilerinde bakım ile düzenlemeler yapılan tesis, bu yıl beklenen kar yağışını alamadığı için henüz pistlerini açamadı.



Kurak geçen sezona rağmen tesis, bir süre önce yağan karla telesiyej ve kızak yürüyen bandında ziyaretçilerine aktif hizmet veriyor.



Güneşli havada kayak merkezine gelen bazı ziyaretçiler telesiyeje binerek manzara izledi, çocuklar ise kar topu oynayarak kızakla kayıp keyifli dakikalar yaşadı.



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş, Türkiye'deki kayak merkezlerinde kuraklığın etkisinden dolayı kar kalınlığı konusunda zayıflama olduğunu söyledi.



Kuraklığa rağmen tesiste birtakım hizmetlerin verildiğini ifade eden Keleş, tesisin bazı ekipmanlarının yenilendiğini, yeni pistler açtıklarını dile getirdi.



Sömestir tatilinin ilk günlerindeki ziyaretçilerin ilgisinden memnun olduğunu belirten Keleş, "Karın azlığına rağmen güzel bir kalabalık var. En azından vatandaşlarımız, öğrencilerimiz buraya gelip kızak yaparak veya manzarayı seyrederek karın tadını çıkarıyor. Bu nedenle bölgenin en erişilebilir kayak merkezi Yedikuyular Kayak Merkezi'ne vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Meteorolojik verilere baktığımızda perşembe gününden itibaren kar dalgası bekliyoruz. Tahmin ediyorum ki 20-25 santimetre kar yağsa burada güzel bir şekilde kayak sezonunu başlatabileceğiz. İnşallah burada perşembe gününden itibaren yağacak karla sezonu açmış olacağız." dedi.

Ziyaretçilerden Aysel İnangil, kayak merkezine Mersin'den ailesiyle geldiğini söyledi.

Yedikuyular'ı çok beğendiğini ifade eden İnangil, "Torunumu tatile getirdim. Kayak merkezinden çok memnunuz. Çok güzel ve eğlenceli geçiyor. Biraz kar tam tutmamış, biraz zorlanıyoruz ama yine de güzel çocuklarımız eğleniyor." diye konuştu.

Kırıkkale'den gelen Bekir Cesur da Yedikuyular'a 3 yıldır ziyaret ettiklerini söyledi.

Cesur, "Burası çok güzel ama bu yıl kar biraz az. Geçen sene bu seneden daha güzeldi. Ama Allah'ın vergisi işte. Ailecek geldik. Biraz daha kar olsaydı daha iyi olurdu. Çok güzel bir yer." ifadesini kullandı.