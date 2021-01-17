Yedikuyular kayak merkezi sezona hazırlanıyor! Kar kalınlığı yaklaşık 120 santimetreye ulaştı

KAHRAMANMARAŞ 17.01.2021, 18:28
Yedikuyular kayak merkezi sezona hazırlanıyor! Kar kalınlığı yaklaşık 120 santimetreye ulaştı