Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince 2018'de faaliyete geçirilen ve her yıl geliştirilen kayak merkezinde başlatılan bedesten çarşı, bungalov evler ve sosyal tesis inşaatları tamamlandı.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki 2 bin 300 rakımlı kayak merkezi, 7 kilometrelik kayak pisti ile Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgeleri olmak üzere yurt içi ve dışından gelen misafirlerini ağırlayacak.

Yaklaşık yılda 150 bin kişinin ağırlandığı merkezde, yeni sezon öncesinde son hazırlıklar tamamlandı. Güzergahlarda önlem alan trafik ve Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı ekipleri de olumsuzluk yaşanmaması adına çalışmalarını sürdürüyor.

Her yıl binlerce misafire ev sahipliği yaparak kent ekonomisine ciddi katkılar sunan merkezin, 5. sezonda da rağbet görmesi bekleniyor.