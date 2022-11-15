Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin turizm potansiyelini artırmak için çalışmalarını artırarak sürdürüyor. Şairler Tepesi, Ali Kayası Cam Teras ve Turizm Tesisleri, Yeşilgöz, Çamlıca gibi şehrin turizm alanlarında gerçekleştirilen çalışmalarla Kahramanmaraş’ın turizm altyapısı güçlendirilmeye devam ediyor. Bölgenin en gözde kış turizm mekânlarından Yedikuyular Kayak Merkezi’nde de sezon hazırlıkları hızla sürüyor. Ekipler, turizm tesisinde gerçekleştirdiği alt ve üstyapı çalışmalarıyla Yedikuyular’ı sezona hazırlıyor. Bu kapsamda kayak merkezinde telesiyej, teleski ve yürüyen bantların rutin bakımları ile kayak pistlerinde gerekli düzenlemeler gerçekleştirildi. Tesisteki mevcut pistlerin genişliği 2 katına çıkarılırken kayak merkezine bin 400 metre uzunluğunda yeni bir pist kazandırıldı.

Bölgenin En Gözde Kış Turizm Tesislerinden

Yedikuyular Kayak Merkezi’nin bölgenin en gözde kış turizm alanlarından birisi olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş’ımız birçok şehre nasip olmayan tarihi mekânlara ve doğal güzelliklere sahip. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de gerçekleştirdiğimiz dönüşüm çalışmalarımızla bu alanların turizm potansiyelini ve katma değerini artırmaya çalışıyoruz. Yedikuyular Kayak Merkezi’miz de bu mekânlardan bir tanesi. Yedikuyular, bölgenin en uğrak kış turizm merkezlerinden. Şehir merkezine çok yakın ve ulaşımının kolay olması dolayısıyla hemşehrilerimizin yanı sıra şehir dışından gelen misafirlerimizin de sıklıkla ziyaret ettiği bir mekân” dedi.

Yedikuyular’ın Turizm Potansiyelini Artırıyoruz

Tesiste devam eden ve planlanan yatırımlara ilişkin bilgiler aktaran Başkan Güngör, “Yedikuyular Kayak Merkezi’mizin turizm altyapısını ve potansiyelini daha da artırmak için çalışmalarımız hızla sürüyor. Kayak merkezimizde yeme içme mekânlarımızın ve konaklama alanlarımızın sayısını çoğaltarak ziyaretçi kapasitemizi artırdık. Bu sayıyı daha da artırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Pist uzunluğunu ve sayısını da artırarak Yedikuyular Kayak Merkezimizi daha cazip hale getireceğiz. Yedikuyular’ı sadece kış aylarında değil dört mevsim ziyaret edilebilecek bir mekân haline dönüştürmeyi hedefliyoruz. İnşallah hayata geçireceğimiz projeler sayesinde Yedikuyular Kayak Merkezimizin turizm potansiyelini artırarak sadece bölgenin değil, Türkiye’nin önde gelen kış turizm mekânlarından birisi haline getireceğiz” ifadelerini kaydetti.