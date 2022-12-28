Kahramanmaraş'ta 7 kilometrelik 3 kategorili pistiyle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine hizmet veren Yedikuyular Kayak Merkezi, Kahramanmaraş ve bölge halkının taleplerine yanıt veriyor.

Binicilik, Kayak, snowboard ve kızağın yanı sıra ATV safari gibi kış etkinlikleriyle misafirlerine unutulmaz kış tatili yaşatan Yedikuyular, bungalov evleriyle hem yerli hem de yabancı turistleri ağırlıyor.

Yedikuyular Bungalov Evler İşletmecisi Kemal Eşki, “sezona atlı safari turlarımız ile başladık” dedi.