Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; afet ve acil durumlarda görevli personellerin becerilerini artırmak ve paydaş kurumlarla koordinasyonu sağlamak için faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Valilik koordinesinde Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Yedikuyular Kayak Merkezi Arama Kurtarma Ekibi, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT ve Akbel İş Sağlığı ve Güvenliği Ekibi iş birliğiyle Yedikuyular Kayak Merkezi’nde teleferik hatlarında arıza durumunda mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya yönelik tatbikat gerçekleştirildi. Gerçeği aratmayan tatbikatta ekipler, senaryo gereği telesiyejde mahsur kalan vatandaşları halatlar yardımıyla güvenli bir şekilde yere indirdi. Zorlu tatbikatta ekiplerin uyumlu çalışması, hızı ve bilinçli müdahalesi ise takdir topladı.

Ekipman ve Personel Olarak Hazırız

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan tatbikata ilişkin yapılan açıklamada, “Afet ve acil durumlarda görevli personellerin becerilerini artırmak ve koordinasyonunu sağlamak için yangın, deprem ve arama kurtarma gibi farklı senaryolarla tatbikatlar gerçekleştiriyoruz. Bugün de Yedikuyular Kayak Merkezi’nde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği telesiyejde mahsur kalan vatandaşlar ekiplerimiz tarafından kurtarıldı. Her türlü doğal afet ve acil müdahale gerektiren duruma karşı ekipman ve personel olarak hazırız. Doğal afetlere ve acil durumlara karşı personellerimizin becerilerini ve koordinasyonunu artırmak için hizmet içi eğitimlerimiz devam edecek” ifadelerine yer verildi.