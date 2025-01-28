Muğla'da kan donduran cinayet...
Köyceğiz ilçesi Beyobası Mahallesi'nde eşi Yunus Korkut tarafından yemek yapmadığı iddiası ile darbedilen 25 yaşındaki Ummuhan Korkut, geçirdiği beyin ameliyatının ardından yoğun bakıma alınmıştı.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Yunus Korkut ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
HAYATINI KAYBETTİ
Ummuhan Korkut'un, bu sabah sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
"YEMEK KONUSUNDAN ARAMIZDA TARTIŞMA ÇIKTI"
Yunus Korkut’un savcılık ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:
Yemek yapmama meselesi yüzünden eşim ile aramızda tartışma çıktı. Daha sonra koyunlara bakmak için evin arkasına gitti. Gecikmesi nedeniyle kontrol etmeye gittiğimde ağzından köpükler geldiğini fark ettim. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundum.