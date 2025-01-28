Muğla'da kan donduran cinayet...

Köyceğiz ilçesi Beyobası Mahallesi'nde eşi Yunus Korkut tarafından yemek yapmadığı iddiası ile darbedilen 25 yaşındaki Ummuhan Korkut, geçirdiği beyin ameliyatının ardından yoğun bakıma alınmıştı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Yunus Korkut ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

HAYATINI KAYBETTİ

Ummuhan Korkut'un, bu sabah sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

"YEMEK KONUSUNDAN ARAMIZDA TARTIŞMA ÇIKTI"

Yunus Korkut’un savcılık ifadesinde şunları söylediği öğrenildi: