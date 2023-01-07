Altın fiyatları, piyasadaki çalkantı ve artan durgunluk beklentilerinin yarattığı güvenli liman talebiyle merkez bankalarının yaptığı altın alımının talebi desteklemesiyle kasım ayının başından bu yana genel bir yükseliş içine girdi.

Gram altın geçtiğimiz günlerde 1100 lirayı geçerek tarihi rekor seviyeyi görmüştü.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından yüzde 1,3 değer kazancıyla 1117 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1850 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 625 liradan satıldı.