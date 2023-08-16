Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Kahramanmaraş Valiliği’ne atanan Mükerrem Ünlüer Kahramanmaraş'a geldi.

Yeni Vali Mükerrem Ünlüer, kentteki yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vali Ünlüer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 09/08/2023 tarihli ve 2023/376 Sayılı Atama Kararı ile Kahramanmaraş Valisi olarak görevlendirildiğini ve bugünden itibaren görevine başladığını duyurdu.

Vali Ünlüer, yaptığı açıklamada, bu değerli görevi kendisine layık gören Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkürlerini iletti.

Ünlüer, konuşmasında "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen ve 11 ilimizi etkileyen büyük depremlere de değindi. Bu depremlerde Türkiye genelinde binlerce insanın hayatını kaybettiğini ve birçok insanın evini kaybettiğini hatırlattı. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Vali Ünlüer, yaralılara acil şifalar ve millete sabır dileklerini iletti.

Kahramanmaraş'ı "kahramanların ve şairlerin şehri" olarak tanımlayan Vali Ünlüer, kentin tarım, sanayi, kültür, tarih ve doğal güzellikleri ile Türkiye'nin ve bölgenin cazibe merkezi haline geldiğini vurguladı.

Depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı ve Bakanlarının liderliğinde devlet-millet işbirliğiyle yürütülen faaliyetlerin, Kahramanmaraş'ın yaralarını sarmak ve yeniden ayağa kaldırmak için yoğun bir çaba içerdiğini belirten Ünlüer, bu çabanın kısa sürede sonuç vereceğine olan inancını dile getirdi.

Vali Ünlüer, görev süresi boyunca Kahramanmaraş'ın yatırım potansiyelini geliştirmek, şehirdeki zenginlikleri en iyi şekilde kullanmak, halkın huzur, refah, mutluluk ve güvenliğini sağlama misyonunu en üst düzeyde gerçekleştireceğini ifade etti.

İlkeleri arasında hukuka saygı, hesap verebilirlik, şeffaflık ve toplumsal istişareyi bulunduğunu belirten Ünlüer, çalışma arkadaşlarıyla birlikte özveriyle hizmet edeceklerini vurguladı.

Vali Ünlüer, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, özel sektör ve kamu kuruluşları, odalar, meslek kuruluşları ve basının desteklerinin, Kahramanmaraş'ın yeniden ayağa kalkması için büyük önem taşıdığını belirterek, tüm Kahramanmaraşlı hemşehrilerine teşekkürlerini iletti.

Mükerrem Ünlüer, kendi görev süresine önceki Vali Ömer Faruk Coşkun'a ve önceki dönem valilere teşekkür ederek başarılar diledi.

Vali Ünlüer, son olarak tüm Kahramanmaraşlı hemşehrilerine en içten selamlarını ileterek konuşmasını sonlandırdı.