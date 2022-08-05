Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden birisi de Onikişubat ilçesinde bulunan Yenidemir Mahallesi oldu. Ekipler bölgede gerçekleştirdikleri sathi asfalt çalışmalarını büyük oranda tamamladı. Gerçekleştirilen çalışmalarla bölge mahalleleri tarafından yoğun olarak kullanılan ve deforme olduğu için ulaşımda aksamalara neden olan 12 kilometre uzunluğundaki grup yolunun standardının artırılması hedefleniyor.

Bölgedeki Birçok Mahalleye Ulaşım Sağlıyor

Yenileme çalışması gerçekleştirilen grup yolunun bölge halkı açısından önemine değinen Yenidemir Mahalle Muhtarı Mustafa Kamalak, “Mahallemizin içerisinden geçen ve bölgedeki birçok mahalleye ulaşım sağlayan grup yolumuz deforme olduğu için ulaşımda aksamalara neden oluyordu. Grup yolumuzun yenilenmesini Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’den talep ettik. Sağ olsun Hayrettin Güngör başkanımız da ekiplere talimat verdi ve çalışmalara başlandı. Emeği geçen herkese mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” dedi.