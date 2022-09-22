Düzenlenen Programla İl Yürütme Kurulu Ve Basın Mensupları Tanışma Fırsatı Yakalarken Gündeme İlişkin Konular Konuşuldu.

Burada Bir Açıklama Yapan Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Dere Programa Katılan Tüm Basın Mensuplarına Teşekkür Etti.