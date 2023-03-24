Yeniden Refah Partisi, dördüncü parti olarak Cumhur İttifakı'na katıldı.

Yüksek Seçim Kurulu önünde gazetecilere açıklama yapan Cumhur İttifakı üyesi partilerin temsilcileri dört partinin Cumhur İttifakı adı altında seçime katılacağını duyurdu.

"Cumhur İttifakı, Türkiye'nin maruz kaldığı saldırılara karşı yerli ve milli bir duruşun doğal sonucu olarak ortaya çıkmıştır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Seçimlere, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı adı altında katılmaya karar vermiştir. Cumhur İttifakı, Türkiye'nin maruz kaldığı saldırılara karşı yerli ve milli bir duruşun doğal sonucu olarak ortaya çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

"Vatanımızın ve milletimizin menfaatleri için Cumhur İttifakı'na katıldık"

Yeniden Refah Partisi Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe, "14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde vatanımızın ve milletimizin bekası için Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı'na katıldık. Genel Başkanımız saat 18.00'de geniş bir açıklama yapacaktır." diye konuştu.

"Cumhur İttifakı'nın genişlemesi sandıkta daha geniş anlamda olacak"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yeliz de, şunları kaydetti;

"Büyük Birlik Partisi olarak Cumhur İttifakımızın ülkemize milletimize hayırlar getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyoruz. Genel Başkanımız Mustafa Destici olmak üzere ittifakımızın genişlemesi noktasında Yeniden Refah ile temaslarda bulunmuş ve bu ittifakın genişlemesine de katkıda bulundu. Cumhur İttifakı'nın genişlemesi sandıkta daha geniş anlamda olacak. Türk milleti sandıkta birinci turda Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhurbaşkanı olma görevini verecek. Bizler de Meclis'te en üst sayıda temsil edileceğiz.

"Bu birliktelik milli bekayı esas alan ahlaki ve siyasi uzlaşma temelli bir birlikteliktir"

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi bir araya gelmek suretiyle Cumhur İttifakı'nın yeni kurgusunu oluşturdular. Cumhur İttifakı adı altıda yol almaya inşallah devam edeceğiz. Cumhur İttifakı'nı oluşturan siyasi partiler kendi hükmü şahsiyetlerini ve özgün siyasi kimliğini muhafaza ederek ittifaka katılmaktadırlar. Bu birliktelik koltuk ve makam pazarlıkları ve paylaşmaları üzerine değil milli bekayı esas alan ahlaki ve siyasi uzlaşma temelli bir birlikteliktir. Bu ittifak milli bir duruşun resmidir." dedi.