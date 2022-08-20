Bu kapsamda kaski Yenikent Toplu Konut alanında başlatmış olduğu altyapı çalışmalarını tamamladı.

Şehir için yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekleyerek daha modern daha kaliteli ve daha sağlıklı bir alt yapı için çalışmaları başlatılan proje kapsamında; 3.800 metre içme suyu hattı, 5.500 metre kanalizasyon hattı ve 2.500 metre yağmursuyu hattı çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Ayrıca proje kapsamında 100 ton kapasiteli depo yapımı da tamamlanarak bölge halkına kesintisiz içme suyu temini sağlandı.

Gelecek nesillere daha sağlıklı bir altyapı bırakma gayreti ile kaski ekipleri 7/24 sahada vatandaşların hizmetinde.