Anadolu medyasının özellikle son dönemlerde yaşadığı maddi zorlukları ve karşılaştıkları sıkıntıları dile getiren Başkan Burhan, Anadolu medyasının desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Anadolu Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan ve Yönetim Kurulu Üyeleri yerel medyanın yaşadığı sorunları AK Parti Genel Başkan yardımcısı Hamza Dağ’a aktardı.

Burhan konuşmasında, bazı Avrupa ülkeleri ülkemizde faaliyet gösteren cemiyetlete milyonlarca euro fon yolluyor. Niçin ? Amaçları LGBT’yi meşru hale getirmek. Burhan ayrıca “:Bu ülkeler Anadolu’da yayın yapan bazı medya organlarının Türk aile yapısını bozacak, cinsiyet eşitsizliğini konu alan haberleri yayınlamaları karşılığında fonluyorlar” dedi. Öte yandan ülkemizin doğu illerinde yayıncılık yapan bazı medya organları terör örgütleri tarafından el altından destekleniyor “ diyen Burhan, bu bir milli güvenlik sorunudur. Ülkemizde yerli ve milli medyanın desteklenmesi gerekiyor dedi. Yabancı ülke basın ateşeleride Anadoluyu geziyor. Buradaki yerel medya mensuplarına bizim haberimizi yapın. Bizde size para verelim diyorlar. Bu milli egemenliğimize zarar veriyor. Bir başka sıkıntı ise kara para, bahis site sahipleride yerel medyada boy gösteriyor bu konuda devletimiz uyanık olmalıdır” diye konuştu. Ulusal ve yerelde hizmet veren milli medyanın desteklenmesi çok önemlidir’” diye konuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise dile getirilen konuları yakından takip edeceklerini belirtti.