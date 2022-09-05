‘Yusuf Baran’a Umut Ol’ kampanyası kapsamında yerli sanatçı Bilal Toydemir, Kahramanmaraş halkına konser vererek Yusuf Baran için destek topladı
Aliya izzet begoviç parkında sevilen şarkıları Yusuf Baran için seslendiren bilocan’a Kahramanmaraşlılar yoğun ilgi gösterdi
Etkinlik hakkında bilgi veren sanatçı Bilal Toydemir, “sosyal etkinliklerle Yusuf Baran bebeğimizin sağlığına kavuşması için çalışıyoruz.” dedi.
Yusuf Baran’ın babası Hanifi Korkmaz ise 7’den 70’e herkesten yardım beklediklerini belirtti.