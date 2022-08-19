Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Döngel Mahallesi'nde yer alan şelale, ağaç kökleri arasından dökülen soğuk suyu ve serin havasıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oldu.

Başta Kahramanmaraş olmak üzere Gaziantep, Adana, Adıyaman, Şanlıurfa, Hatay ve Osmaniye'den şelaleyi görmeye gelenler, çınar ve meşe ağaçları arasında su üzerine kurulu çardaklarda piknik yapıyor.

Ziyaretçilerine doğa yürüyüşü, dağcılık, foto safari gibi çok sayıda imkanı da beraberinde sunan şelaleyi gezenler, yürüyüş sonrasında suya girerek serinliyor.