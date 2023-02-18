Türkiye, büyük depremde verdiği kayıplarına ağlıyor...

6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta gerçekleşen tarihin en büyük felaketi, 11 ili vurdu.

40 bine yakın vatandaşa, yuvası mezar oldu.

Deprem bölgelerinde her geçen gün bir başka acı hikayesi yaşanırken, bu kez gelen görüntüler yürekleri dağladı.

Evlatlarının kıyafetini kokladı

Bir baba, taş yığınına dönen evinin önünde feryat etti.

Eline çocuklarının kıyafetlerini alarak koklamaya başlayan baba, adeta acıdan kıvrandı.

Enkazın arasından başka kıyafetler bulmaya çalışan vatandaşın o anları, sosyal medyada yayıldı.

Çevredeki vatandaşların da hüzün içinde acılı babayı izledikleri görüldü.

İşte acının bedene büründüğü anlar...