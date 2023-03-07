Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi Odun Ambarı mevkisinde faaliyet gösteren kuru gıda toptancılarının bulunduğu site depremde yıkıldı.

Kentin bakliyat ihtiyacının karşılandığı önemli merkezlerden olan toptancılar sitesinin yeniden faaliyet gösterebilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Bu kapsamda, Adana Komando Taburu, Çanakkale Asayiş Komando Bölüğü, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ve Bornova Komando Tugayı'ndan askerlerden oluşan 300 kişilik ekip, işletmelerin yeniden açılacağı alanın kurulmasında görev aldı.

Mehmetçik, aynı mahalledeki yaklaşık 5 dönüm alana, 112 metrekare büyüklüğünde 28 çadırı 1 günde kurdu.

Toptancı esnafından Muaz Kılıç, askerlerin çok kısa sürede alanı hazırlamasının sevindirici olduğunu anlattı.

Esnaf Mustafa Demir de kurulumda emeği geçenlere teşekkür eTTİ.(BU CÜMLE SESLENDİRME İÇİN WEBE ATMAYIN)

Esnaf Mustafa Demir de kurulumda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Hepsinden Allah razı olsun. Zor günümüzde geldiler yardımcı oldular . Şimdi çok güzel yerimiz oldu. Bu bize yeter de artar. Bu milletin ağlamaya zamanı yok, el ele verip toparlanma zamanı." ifadesini kullandı.