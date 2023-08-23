Sebebine Bakıldığında Ağır Hasarlı Binalarında Yıkımı Gerçekleştirildikten Sonra Yıkım Alanı İçerinde Ayrıştırma Çalışmaları Yapıldığı İçin Enkaz Kaldırma Çalışmaları da aksıyor.
Aksayan Enkaz Kaldırma Çalışmaları Ve Olmaması Gereken Yıkım Sahasındaki Ayrıştırma Çalışmaları Alanda Rüzgârında Esmesiyle Birlikte Görüntü Kirliliğinin Yanı Sıra Asbeste Davetiye Çıkarıyor.
İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Ökkeş Buğra Dalkıran Aksu Haber’e Yaptığı Açıklamada Yıkım Sonrası Ortaya Çıkan Molozların Kaldırılarak Döküm Sahası İçerisinde Ayrıştırılması Gerektiğine Dikkat Çekti.