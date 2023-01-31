Konyaspor'un başarılı futbolcusu Amir Hadziahmetovic bilmecesinde sona yaklaşıldı.

Galatasaray'ın yüksek bonservis talebi gerekçesiyle çekildiği transferde siyah-beyazlılar mutlu sona çok yaklaştı.

Amir Hadziahmetovic transferinin maliyeti

Orta Çizgi'nin haberine göre; 5 milyon euroda ısrar eden Konyaspor, 3.2 milyon euroluk ödemeyi kabul etti. Ayrıca anlaşmada sonraki satıştan pay maddesinin de olacağı öğrenildi.

1.2 milyon euro maaş alacak olan Amir, 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Alacağından vazgeçti

Öte yandan Hadziahmetovic'in, Beşiktaş'a gelmek için 650 bin euroluk alacağından vazgeçtiği de gelen haberler arasında.

Boşnak futbolcu, bu sezon toplam 23 maçta 6 gol 4 asistlik performans sergiledi.