Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmalarıyla vatandaşların yanında yer almayı sürdürüyor. Başkan Hayrettin Güngör’ün mağduriyetlerini gidermek için destek olduğu Yıldızevler Konut Yapı Kooperatifi Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde kooperatif üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri’nin de yer aldığı toplantıda, Yıldızevler Konutları’nda devam eden süreçler hakkında kooperatif üyelerine bilgiler aktarıldı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ramazan Kibar, “Yıldızevler Konut Yapı Kooperatifi’mizin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’ün açıklamış olduğu ve taahhüt ettiği koşullarda genel kurulumuzu gerçekleştirip, yeni yönetim kurulunu oluşturduk. İnşallah bu konutları kısa süre içerisinde tamamlayarak hak sahiplerine teslim edeceğiz. Oluşan maliyeti de peşin veya 36 aylık taksitle ödeme imkânı sağlayacağız. Bu süreçte her zaman hemşehrilerimizin yanında olan, mağduriyet yaşamamaları için yoğun çaba sarf eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.