Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımları kapsamında şehir genelinde yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Dulkadiroğlu Doğukent Mahallesi’nde bulunan Yıldızkent Konutları’nda yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Ekipler, bölgede asfalt öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından bölgede sıcak asfalt uygulamalarına başlanacak.

Ulaşım Konforu Artırılacak

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Şehir genelinde muhtelif yerlerde yol bakım ve onarım çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Ekiplerimizin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden birisi de Doğukent Mahallesi Yıldızkent Konutları oldu. Ekiplerimiz bölgede asfalt öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Arterde gerçekleştirilecek sıcak asfalt uygulamalarıyla bölgede ulaşım konforu üst seviyeye çıkarılacak” ifadelerine yer verildi.