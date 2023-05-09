Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Milliyetçi Hareket Partisi Çankırı Milletvekili Adayı Pelin Yılık 100. Yıl Seçimi Programında önemli açıklamalarda bulundu.



Yılık " Çankırı'da çok güzel bir seçim havası var. Çankırı bir bayram coşkusu içinde. Samimiyet ve centilmenlik içerisinde geçen bir seçim süreci yaşıyoruz. Partimiz ,seçim müziği çalınmaması kararı aldı ve bizler daha çok yüz yüze ve birebir temasla, bu seçim sürecini güzel bir şekilde yürütüyoruz. Çankırı’da ilk defa kadın bir milletvekili seçilebilir bir sıradan milletvekili adayı. Dolayısıyla Hatice Özgener Hanım’dan sonra Çankırı’nın ilk kadın milletvekili olacağım. Milletimizin Milliyetçi Hareket Partisi'ne gösterdiği sevgi ve teveccüh inanılmaz. Çankırı ülkücü milliyetçi hareketin omurgasıdır. Bu cennet mekan başbuğumuzun bir sözü. Çankırı milli ve manevi değerlerine bağlı, Anadolu’nun çok kadim bir şehri. Hemşehrilerimden Çankırıya bir kadın eli değsin artık şeklinde geri dönüşler alıyoruz.

Çankırı'ya yapılacak hizmetlerden de bahseden Yılık şunları söyledi:

"Çankırı'nın o kadar zengin bir turizm altyapısı var ki öncelikli hedefimiz Çankırı’nın bu zenginliğini uluslararası platforma taşımak. Çankırı'nın bir yerel televizyonunun olması, ekonomisinin güçlendirilmesi, istihdamı besleyecek yeni yatırımların getirilmesi, Çankırının tanınırlığını arttırılması, devlet yatırımlarının Çankırı'ya yönlendirilmesi, ihtiyaç olan köylerinde yol,su, elektrik, telefon ve internet bağlantısı gibi sorunların giderilmesi, bu altyapı sorunlarını çok hızlı bir şeklide çözüp, Çankırımızın toplumsal kalkınması için gerekli hedefleri belirlemek, toplumumuzun yararına olacak her türlü çalışmanın içinde olmak öncelikli hedeflerimiz. Çok fazla projemiz var. Kadınların istihdamına yönelik yoğun bir çaba içerisinde olacağız. Çankırı Belediyemiz ile el ele vererek, mecliste temsil edeceğimiz Çankırımıza hem devlet yatırımları hem de az önce bahsettiğim başlıklara çok büyük katkılar sunacağız.



KADINA ŞİDDET

Kadına şiddet konusuna da değinen Yılık " MHP’ nin altyapı çalışmasını yaptığı, ruh sağlığı yasa tasarısının kadına şiddetle mücadelede öncelikli olarak ele alınması gerekiyor. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin de ifade ettiği özellikle şiddetin temelinde yatan psikolojik nedenleri çözecek, ciddi şekilde topluma yarar sağlayacak bir tasarıdır. Ayrıca 6284 sayılı kanun hem kadına karşı şiddeti önleyici, hem de kadına karşı ciddi haklar tanıyan bir kanun. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin kadına şiddet konusundaki kararlı duruşumuzu ifade eden ciddi açıklamaları var, şiddete karşı mücadele ediyoruz. Hazırladığımız ruh sağlığı yasa tasarısında öfke kontrolünü sağlaması gereken bireylerin ya da psikolojik olarak sokaklarda elini kolunu sallayarak gezmemesi gereken bireylere ve tedavi altına alınması gereken bireylere de ciddi şekilde vurgu yapılıyor ve çözüm önerileri getiriyor. Kadına şiddetle çok ciddi şekilde mücadele ediyoruz ve kadınlarımızın yanındayız ve daimi destekçileriyiz" dedi.

100. Yıl Seçimi Programında konuşan Yılık sözlerine şu şekilde devam etti:

KADIN,AİLE,ÇOCUK VE ENGELLİ POLİTİKALARI

Biz Milliyetçi Hareket Partisi içinde kadın teşkilatması konusunda aslında siyaset bilimciler tarafından da hep örnek görülen bir modeli uyguluyoruz. Bu model kadınların bizzat siyasetin ana unsuru olarak aktif siyasetin içinde olmasını tesis ediyor. Bizim kadınlarımız il, ilçe yönetimimizde aktif görev alıyorlar. Bir kısmı da Kadın, Aile,Çocuk ve Engellilerden sorumlu il başkan yardımcıları veya ilçe başkan yardımcıları olarak görev yapıyor. Bunun en önemli katkısı kadınlarımızın siyasette aktif rol almasını sağlıyor.

Engelli Bireylerin için kitap hazırladıklarının altını çizen Yılık sayın genel başkanımız enggeli bireylerin toplumda edinecekleri konuma çok önem veriyor.

Kadınların istihdamı arttırmak için kreş ve gündüz bakımevlerinin sayısının arttırlıması gerekiyor. Kadın erkek fırsat eşitliğinin olması gerekiyor. Eşit iş fırsatlarının olması gerekiyor. Yerel yönetimler bazında istihdam çalışmalarımız var. Kadınlarımıza meslek edindirme kurslarımız gibi. Veya hanımlarımızın eğitim eksiklikliklerini tamamlanıp kendilerini meslek sahibi olabilecekleri basamağa taşıyabilmek bizim politikalarımız arasındadır.

Engelli bireylerimiz adına yürüteceğimiz çalışmalarda ilk hedefim farkındalığı arttırmak. Toplumuzda engelli bireylere karşı yaklaşım, empati kurma anlamında bilgilendirici çalışmalar yapmak birinci aşama. Sonrasında engelli bireylerin istihdamı... Önceden evden çıkmayan engellerimize özel eğitim kurumlarında çok ciddi bir eğitimler verilmektedir. Onların iş hayatına katılabilmeleri için mesleki yeterlilik eğitimleri aldırabiliriz.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin engelli milletvekili adaylarının topluma rol model olacaklarını düşünüyorum diyen Yılık, istikrarın önemine vurgu yaparak tüm kadınlarımızı demokratik haklarını kullanmaya ve oylarını vermeye davet etti.