Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda Başkanvekili Hanifi Toptaş başkanlığında gerçekleştirilen yılın son meclis toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İlçe belediye başkanları ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; ek ödenek talepleri, işçi vizelerinin yenilenmesi, taşınmaz devri ve imar olan teklifleri gibi pek çok gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Başkanvekili Hanifi Toptaş, 2023 yılının son meclis toplantısının ve alınan kararların hayırlara vesile olmasını dileyerek toplantıyı sonlandırdı.