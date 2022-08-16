Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür, sanat ve edebiyat alanında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son 3 yıl içerisinde şehrin kültür envanterine çocuk kitaplarından araştırma eserlerine, tıpkıbasımdan dergiye kadar muhtelif türden toplamda 45 yayın kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Kültür Yayınları’nı kitapseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Evelâhir ve Yitiksöz’ün yeni sayıları yayımlandı. Şehrin kültür – sanat dergisi olan Evelâhir’in yeni sayısında; ebediyete göç etmiş usta yazar Cahit Zarifoğlu’nun hayatı ve eserleri, şehrin doğal güzelliklerinden Yeşilgöz Mesire Alanı ile Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetleri gibi pek çok konu farklı açılardan ele alınıyor. Ayrıca derginin yeni sayısında Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün Yeşilgöz Mesire Alanı’nda gerçekleştirilen yenileme çalışmalarına ilişkin söyleşisi de yer alıyor. Edebiyat ve düşünce dergisi olan Yitiksöz’de ise; Mehmet Aycı, Adem Turan, Mehmet Özer, Müge Göncü, Fahri Tuna gibi usta yazarların kalemlerinden eserler de bulunuyor. Dergilerin aktüel ve geçmiş sayılarına e – dergi formatında https://kahramanmaras.bel.tr/e-dergi ve https://www.marastaedebiyat.com/belediye-yayinlari adreslerinden ulaşılabiliyor.