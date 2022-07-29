Danışman hizmeti almak isteyen öğrenciler, Onikişubat ilçesinde Onikişubat Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi ve Piazza AVM'de; Dulkadiroğlu ilçesinde ise Öğretmenevi Kıraathanesi ve Dulkadiroğlu Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde bulunan tercih danışmanlığı bürolarında psikolojik danışman ve rehberlik öğretmenlerden yardım alabilecek.

Daha sağlıklı üniversite tercihleri yapılabilmesi için YKS Üniversite Tercih Danışmanlığı Büroları'nın öğrenciler adına büyük bir fırsat olduğunu kaydeden İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, danışmanlık hizmeti alabilmek için öğrencileri YKS Üniversite Tercih Danışmanlığı Büroları'na davet etti.