Kahramanmaraş Kalesi’nde gerçekleştirilen programa İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör ve eşi Leyla Güngör, Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları, İlçe Millî Eğitim Müdürleri ile Şube Müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Programın açılış konuşmasını İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman gerçekleştirdi. YKS’de il başarı sıralamasında önceki yıllarda 57 ve 66’larda olduklarını ancak 2021 YKS’de 31.sıraya yükseldiklerini ifade eden İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, “Öğrencilerimiz bu kadim şehre güzel adamların şehrine yakışır bir başarıyı, güzelliği ortaya koydular. Yeter mi? Elbette yetmez. Amacımız, hedefimiz ve özlemimiz tekli rakamlar. İnşallah bu yılki ortaya koyduğunuz başarıyla hedefimizi de gerçekleştiririz. Sizlere olan inancımız, güvenimiz tamdır.” diye konuştu.

Öğrencilere hitaben konuşmasında, “Bölüm tercihlerinizde başkalarının istediği değil, sizin kendi gönlünüzden geçen bölümü seçmenizi size ısrarla tavsiye ederim.” diyen İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, “Çünkü topluma baktığınızda sevmediği ve istemediği mesleği yapıyor olanların mutsuz ve huzursuz olduklarını görürsünüz. Bundan dolayı mutlu bir gelecek için sevdiğiniz ve istediğiniz mesleği seçmenizi öneriyorum.” ifadelerini kullandı.

İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, en iyi yatırımın eğitime yapılan yatırım olduğunu kaydederek, sözlerini şu cümlelerle noktaladı: “Diğer tüm yatırımlar iyi insan yetiştirmek, iyi insana hizmet etmek için yapılan yatırımlardır. Sevgili öğrencilerimiz, elbette akademik başarı çok önemlidir ama onun kadar da ahlâkî durumumuz da çok önemlidir. Akademik başarı ile ahlâkî erdemlerimizden sadece birisi bir anlam ifade etmiyor ama ikisini birleştirip ahlâkî güzelliklerimizle akademik başarımızı taçlandıracağız. Bu anlamda öğretmenleriniz olarak bizler, sizleri hayata hazırlarken hem ahlâkî anlamda hem de akademik anlamda iki türlü bir bütünleştirme ve yetiştirmeyi esas aldık. Sizleri bu halinizle görünce de inanın onur ve gurur duyuyoruz. Dolayısıyla hem akademik anlamda kendisini ispatlamış hem de ahlâkî erdemleri ve duruşuyla etrafına örnek olarak gösterilen her bir öğrencimizi, velilerimizi ve onları eğiten öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Bundan sonraki üniversite eğitimlerinizde başarılar diliyor, her birinizi gözlerinizden öpüyorum.”

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör ise öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği hitabında onları ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, “Elde ettiğiniz başarılardan dolayı sizleri ve bu başarıda emeği olan öğretmen ve ailelerinizi tebrik ediyorum. İl Millî Eğitim Müdürümüzün de dediği gibi akademik başarımızı ahlâkî değerlerimizle, inancımızla, kültürümüzle, sanatımızla birleştirirsek işte o zaman asıl başarıyı elde etmiş oluruz. Bu manada geleceğe yönelik hiçbir kaygımız yok. Burada hepinizin gözünde de zaten bunu görüyorum. İleride sizlerin hem şehrimizi hem de ülkemizi çok önemli bir şekilde temsil edecek kişiler olacağınızı ümit ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Bir noktanın altını önemle çizmek istediğini kaydeden Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör, son olarak şunları kaydetti: “Kendinizi iyi yetiştirin. Nereye giderseniz gidin, başka ülkelere de gitmiş olsanız, amacınız kendi ülkenizin ve kendi milletinizin kalkınması ve başarısı olsun. Çünkü bir milletin kalkınması o milletin evlatlarıyla olur. Biz diyoruz ki birinci olduğumuz zaman birçok kişiyi geride bırakabiliyoruz ama bir inci olursak herkese ışık saçabiliyoruz. Buradaki herkesin bir inci olduklarından hiçbir şüphem yok. Herkese inşallah ışık saçacaksınız. Bugün bu davetimizi kırmadığınız ve aramızda olduğunuz için teşekkür ediyorum. Tekrar elde ettiğiniz başarılardan dolayı sizleri, öğretmen ve ailelerinizi tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum.”

Programda öğrencilerin duygu ve düşünceleri alındıktan sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere çeşitli ödüller takdim edildi.