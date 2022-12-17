Görkemli Açılış Töreni İlk Olarak Hattat Arif Yücel’in Kuran Tilaveti İle Başladı Ardından Açılış Duası Okundu.

Açılış Törenine; Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Önceki Dönem Kurucu Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, İş İnsanları, Opet Yetkililleri Ve Vatandaşlar Katılım Sağladı.

Programa Katılım Sağlayan Protokol Üyeleri Yeni Açılan Bu İş Yerinin Hayırlara Vesile Olmasını Temenni Ederek Kemal Ve Ramazan Yavuz Kardeşlere Başarılar Diledi.

Görkemli Açılış Töreni Sonrası Bir Açıklama Yapan Opet Yavuzlar Petrol Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Yavuz Kent Adına Canla Başla Çalışmaya Devam Edeceklerini İfade Etti.

Av. Kemal Yavuz İse Kendilerini Kırmayarak Davetlerine İcabet Eden Katılımcılara Teşekkür Etti.