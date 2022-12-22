Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Tozlu köyünde traktörle ilerleyen vatandaş, yol ortasında yatan bir şahıs ve yol kenarına park edilmiş bir otomobil görerek durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrolün ardından yerde hareketsiz yatan kişinin Tozlu köyünde ikamet eden 60 yaşındaki Baykal Yılmaz olduğu tespit edildi.

Ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılan Baykal Yılmaz'ın yapılan yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Baykal Yılmaz'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yılmaz'ın ne şekilde öldüğü yapılan otopsiden sonra belli olacak. Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.