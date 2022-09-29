Yaşanan anlar, vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sürücüler arasında başlayan küfürleşme üzerine otomobilden inen 3 kişi, bagajdan çıkardıkları otomatik tüfekle etrafa ateş açtı.

Ateş açılınca cip sürücüsü kaçtı

Cip sürücüsü, otomatik tüfeğin çıkması üzerine olay yerinden kaçtı. İHA’nın haberine göre; 3 şahıstan biri pompalı tüfekle cip sürücüsünün arkasından ateş açtı.

Cipin peşinden gittiler

Daha sonra da tüfeği tekrar bagaja koyup cipin peşinden gitti. Yaşanan anlar, vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

1 saat sonra 3 şüpheli yakalandı

Sosyal medyaya görüntünün düşmesinin ardından, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışması başlattı.Bölgede kamera kayıtlarını izleyen Gasp Büroya bağlı polisler, şüphelilerin kaçış güzergahını belirledi. Olaydan yaklaşık 1 saat sonra, Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi ara sokaklarında araç içerisinde saklanan 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Olayda kullanılan ruhsatsız tüfek de ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.