İki büyük araçtan trafikte yol verme kavgası...

Bursa'da seyir halindeki servis aracıyla kamyon, trafikte birbirlerini sıkıştırmaya başladı.

Yumruklu kavgaya döndü

Birbirlerine inatla yol vermeyen sürücüler, bir süre sonra yolun kenarında durarak tartışmaya başladı.

Araçlarından inen öfkeli şoförler, bu kez yumruk ve spoayla kavga etmeye başladı.

Çevredekiler ayırdı

Olayı gören iğer servis şoförleri de kavgaya dahil olunca olay adeta meydan kavgasına döndü.

Çevredekiler müdahale ederek tarafları ayırmayı başardı.

Veliler şaşkınlık yaşadı

Kavgayı izleyen veliler ise şaşkınlık yaşayarak, "Bu sürücülere öğrenci teslim edilir mi?" diye birbirlerine sordular.